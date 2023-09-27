Як зазначають партизани, такі дії окупантів служать додатковим доказом того, що командувач Соколов утилізований або сильно поранений.

Росія планує звинуватити командувача Чорноморським флотом РФ адмірала Віктора Соколова в змові з українськими Збройними силами, щоб виправдати його можливу ліквідацію в результаті удару по штабу ЧФ в Севастополі.

Як повідомляє партизанський рух "АТЕШ", було проведено нараду Севастопольської окупаційної адміністрації з силовими відомствами з питань інформаційної політики.

"Развожаєв довів розпорядження Москви про необхідність поширювати слух, що командувач Чорноморського флоту Соколов вступив у змову з Силами оборони України для знищення свого штабу. Робилося це, за їхньою версією, для приховування факту крадіжки адміралом Соколовим і його заступником з продовольства, адже саме в цей час до них прямувала перевірка. Тому ніяких втрат в результаті удару бути не може",- заявляють в "АТЕШ".

Відео дня

Відзначається, що такі дії окупантів служать додатковим доказом того, що командувач Соколов утилізований або сильно поранений. Вчорашня віртуальна поява Соколова на нараді з Міністром оборони РФ Сергієм Шойгу також викликала сумніви, що на відео транслювався актуальний адмірал Соколов, а не його старий запис.

Як пишуть партизани, також на нараді акцентували увагу на замовчуванні реальних даних про втрати серед військових в результаті вибуху в штабі ЧФ РФ.

У той же час, згідно з даними агентів "АТЕШ", після події біля штабу було не менше 25 машин швидкої допомоги, які виносили мішки з тілами.

"Свідками цього стало безліч севастопольців, так що реальний стан справ їм не вдасться приховати", - йдеться в повідомленні.

Можлива ліквідація командувача ЧФ РФ

25 вересня в Силах спеціальних операцій опублікували оновлену інформацію щодо втрат окупантів в результаті знищення штабу Чорноморського флоту РФ. З'явилася інформація про ліквідацію командувача ЧФ РФ.

Водночас у вівторок Міністерство оборони Росії опублікувало відео, на якому видно, як Соколов бере участь у відеоконференції на зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу, поставивши під сумнів заяву України про те, що адмірал загинув під час удару.

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