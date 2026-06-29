Росія модернізує авіабазу 'Североморск-3' та аеропорт 'Петрозаводск', - супутникові знімки

Аналітики вважають, що модернізація є частиною плану розвитку аеродромної мережі Повітряно-космічних сил Росії до 2030 року.

Росія розпочала реконструкцію морської авіабази "Североморск-3" та модернізацію військової інфраструктури аеропорту "Петрозаводск". Про це свідчать супутникові знімки військово-морської авіабази "Сєвєроморськ-3" станом на 26 червня, повідомив OSINT-аналітик AviVector у соціальній мережі X.

Зазначається, що наприкінці 2025 року розпочалася повна реконструкція 2500-метрової злітно-посадкової смуги, яка була запланована на 2021 рік.

"У 2026 році в північній та південній частинах авіабази "Сєвєроморськ-3" будується сім авіаційних ангарів. У 2025 році в центральній частині авіабази було побудовано шість укріплених авіаційних укриттів для МіГ-29К, Су-33 та Су-25УРГ", - йдеться у повідомленні.

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Аналітики вважають, що модернізація є частиною плану розвитку аеродромної мережі Повітряно-космічних сил Росії до 2030 року.

Також супутникові знімки свідчать, що в північно-східній частині аеропорту Петрозаводськ розпочалося будівництво трьох авіаційних ангарів. А в південно-західній частині аеропорту розпочалося будівництво шести укріплених авіаційних укриттів.

"З квітня 2026 року два Су-57 здійснюють регулярні навчальні польоти над Республікою Карелія з аеропорту", - зазначають експерти.

Будівництво укриттів в РФ: останні новини

Як повідомляв УНІАН, Росія розпочала масштабне будівництво великих захисних укриттів для своїх стратегічних бомбардувальників на авіабазі "Енгельс" у Саратовській області.

Супутникове фото від 20 червня 2026 року показує масштабні будівельні роботи на згаданій авіабазі.

На відміну від попередніх захисних укриттів, які розраховані на тактичні літаки, укриття в "Енгельсі" набагато більші, що відповідає розмірам стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160, які там розміщені.

Таких укриттів на базі будується не менше як 17. Роботи над укриттями для бомбардувальників розпочалися у квітні 2025 року, за кілька місяців до української операції "Павутина", під час якої українські безпілотники атакували російські авіабази по всій Росії.

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