Вперше таке рішення Росавіація прийняла перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну.

В аеропортах областях Росії, що межують з Україною, режим обмеження польотів продовжено.

Про це повідомили повідомили в Росавіації.

"Режим обмежень на виконання польотів до 11 аеропортів півдня та центральної частини Росії продовжено до 9 листопада 2022 року", — йдеться у повідомленні.

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Обмежені польоти з і в аеропорти російських міст – Анапи, Бєлгорода, Брянська, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курська, Липецька, Ростова-на-Дону, Елісти. Також літаки не літають до Сімферополя в окупованому Криму.

Заборона на польоти в Росії: що варто знати

Вперше рішення обмежити польоти Росавіація прийняла перед повномасштабним вторгненням в Україну. Польоти в низку аеропортів на півдні Росії тимчасово обмежені з 03:45 годин 24 лютого 2022 року за московським часом.

Росавіація неодноразово продовжувала заборону на польоти вздовж кордону з Україною і вона діє досі.

Всього обмеження на польоти торкнулося 11 аеропортів.

З території деяких регіонів, де введено обмеження, росіяни обстрілюють міста України і запускають літаки.

Зокрема, 31 жовтня з району Волгодонська Ростовської області і з півночі Каспійського моря Росія з літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95 / Ту-160 запустили понад 50 крилатих ракет Х-101 / Х-555, і 44 з них ліквідували.

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