Заяви опубліковані майже одночасно бойовиками "ЛДНР" і офіційними представниками Росії.

Росія і підконтрольні їй бойовики майже одночасно випустили заяви про нібито підготовку Україною "повернути" окуповані частини Донбасу збройним шляхом.

Як пише пропагандистське ТАСС, ватажок російських бойовиків на Донбасі Денис Пушилін 11 лютого заявив про те, що "Україна переходить у наступ і починає використовувати усю зброю, яка у неї є".

Він додав, що у разі нібито "повномасштабного наступу" з боку Києва Москва залучить регулярні війська "для захисту" мешканців ОРДЛО.

Своєю чергою, директор російської зовнішньої розвідки Сергій Наришкін стверджує, що "Україна веде активну підготовку до війни, практично всі частини ЗСУ сконцентровані" на сході.

Наришкін, цитує російський Интерфакс, поскаржився на "сотні тонн" військової допомоги, які Британія, США і ЄС відправляють в Україну разом з військовими інструкторами.

"Є навіть інформація про появу багатонаціональних загонів бойовиків-джигадистів", - стверджує Наришкін.

Заяви Росії про нібито заплановані Києвом "провокації" відбуваються на тлі розгляду Держдумою РФ пропозиції "Єдиної Росії" про узаконене постачання зброї "ЛДНР" і визнання злочинних псевдореспублік.

Загроза повномасштабної війни РФ проти України

Росія сконцентрувала на території окупованих територій України та навколо її кордонів понад 100 тисяч військ, які, як вважає міжнародна спільнота, Москва може залучити до повномасштабного наступу.

При цьому ні у Вашингтоні, ні в Києві не виключають, що РФ може скористатися гібридними методами введення війни, зокрема здійснити кібератаки чи провокації на сході України проти своїх же окупаційних сил.

Росія схиляє Київ до прямих переговорів зі своїми підконтрольними бойовиками, щоб перекласти усю відповідальність за розпочаті бойові дії в 2014 році на сході України.

Під час останньої "нормандської" зустрічі на рівні радників у Берліні Україна відмовилась іти на поступки Росії.

Безуспішними виявилися й переговори Кремля зі США й НАТО – РФ вимагала від Заходу "гарантій" невступу України до Альянсу.

На тлі міжнародних провалів Росія продовжує перекидати війська до Білорусі та в окупований Крим, а також стягує солдатів й техніку у західний регіон – неподалік кордону України.