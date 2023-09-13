Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.

У ніч на 13 вересня російські загарбники випустили по території України декілька груп безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляється у офіційному Telegram-каналі Повітряних сил Збройних сил України. О 22:06 вони попередили про імовірні пуски ударних безпілотників типу "Shahed" та закликали людей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги у разі оголошення.

Вже о 00:39 військові зафіксували декілька груп ударних дронів, імовірно "Shahed", які прямують з Чорного моря у бік південних районів Одеської області.

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О 00:50 мешканців Ізмаїльського району закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. "Групи ударних БпЛА рухаються вздовж кордону з Румунією!" - зазначили у Повітряних силах.

Крім того, зараз тривогу оголошено у Запорізькій області, там від 22:49 також існує загроза ударних безпілотних літальних апаратів.

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Оновлено о 01:15: У напрямку Рені рухаються ударні БпЛА, курс може змінюватись. Також фіксують рух ще декількох груп дронів з Чорного моря в напрямку південних районів Одеської області.

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