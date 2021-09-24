У Командуванні Повітряних сил ЗСУ наголосили, що Росія наражає на небезпеку власних військових льотчиків.

Росія здійснила провокацію під час проведення військових навчань українськими бійцями в Чорному морі.

Про це повідомляє у Facebook Командування повітряних сил Збройних сил України.

"В районі проведення бойових стрільб зенітних ракетних військ Повітряних сил та військ ППО Сухопутних військ Збройних сил України в акваторії Чорного моря, літаки-розвідники російської федерації типу Су-24МР та Іл-20 грубо порушили порядок використання повітряного простору, неодноразово залітаючи у заборонену зону, яку Україна зарезервувала для проведення навчань", - йдеться у повідомленні.

У Командуванні уточнили, що літаки РФ перетинали бойові курси мішеней типу ВР-3 Рейс, по яких застосовувалися українські зенітні керовані ракети.

"Російське керівництво вкотре демонструє своє справжнє обличчя, влаштовуючи провокації і наражаючи на небезпеку власних військових льотчиків", - наголосили в ЗСУ.

Як повідомляв УНІАН, днями Збройні сили України провели тренування та відпрацювали застосування системи "Ураган" на кордоні з тимчасово окупованим Кримом. Вогневе ураження наносилося по піхоті та бронетехніці умовного противника, які знаходяться на відстані понад 30 кілометрів.

Автор: Юрій Годован