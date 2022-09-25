Через довге перекидання, мобілізовані росіяни можуть стати непридатними до ведення бойових дій.

Російська Федерація може втратити частину мобілізованих солдат ще на шляху до України.

Про це головред Defense Express Олег Катков заявив телеканалу "Еспресо".

"Часи, коли можна було воювати масою народу з гвинтівками та кількома кулеметами на полк, вже давно пройшли. Проте не слід нехтувати цією загрозою. Кількість особового складу завжди має велике значення", - пояснив він.

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На думку Каткова, через довге перекидання, мобілізовані окупанти можуть стати непридатними до ведення бойових дій.

"Зараз кількість особового складу має значно менше значення, ніж 70 років тому. Однак чисельність армії завжди відіграє одну із ключових ролей у ході бойових дій. Особливо, коли армія веде контрнаступ. Інший важливий аспект в російські мобілізації полягає в тому, що багато росіян не доїдуть в Україну. Багато хто з мобілізованих будуть непридатні до бойових дій після довгого перекидання на фронт", - додав експерт.

Мобілізація в Росії

Президент РФ Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію в країні. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу одразу уточнив, що призвати планують близько 300 тис. осіб.

Видання "Нова газета. Європа" з посиланням на джерело в адміністрації Путіна повідомило, що засекречений пункт указу про мобілізацію дозволяє Міноборони РФ відправити на війну 1 млн осіб. Однак прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що ця інформація не відповідає дійсності.

Пізніше "Медуза" з посиланням на джерела повідомила, що у рамках мобілізації в Російській Федерації планують призвати в армію 1,2 мільйона осіб. Перевагу надаватимуть мешканцям сільської місцевості.

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