У Повітряних силах України зробили заяву про нічну атаку РФ.

Вночі Росія запустила територіями України чергову партію ударних дронів: ворожі "пташки" летіли із мису Чауда (територія тимчасово непідконтрольного Україні Криму).

У Повітряних силах ЗСУ відзвітували про події ночі та уточнили, що і де змогли збити українські сили ППО. Результат такий: вночі ліквідовано п'ять дронів із десяти.

"П’ять безпілотників збито протиповітряною обороною в межах Миколаївської, Херсонської та Хмельницької областей", - йдеться у повідомленні відомства.

Там уточнили, що основний удар ворога стосувався прифронтової зони Херсонської області.

Над Росією вночі літали БПЛА

Вранці 30 грудня Міноборони Росії виступило з заявою: "терористичний київський режим" атакував російські території 32-ма БПЛА. Факт того, що невідомі дрони дійсно літали над низкою областей РФ підтверджують відео з вибухами, які росіяни зранку виклали в мережу.

Поки що наслідки атаки незрозумілі, проте вороже Міноборони жалілося, що ППО РФ була змушена працювати в Брянській, Орловській, Курській та Московській областях.

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