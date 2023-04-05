Окупанти вивели у море шість ракетоносіїв.

Російські загарбники збільшили своє корабельне угруповання у Чорному морі до 15 одиниць.

Про це повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь" у соціальній мережі Facebook. "На тлі активності ворожої авіації на південно-східному напрямку, збільшення корабельного угруповання в Чорному морі до 15 одиниць, серед яких аж 6 ракетоносіїв, 2 з яких - підводні, може свідчити про надзвичайно високу загрозу ракетного удару", - попередили вони.

Відзначається, що при максимальному спорядженні загальний залп може сягати 40 ракет "Калібр". Хоча спорядженими можуть бути не всі ракетоносії, українців закликають ставитися відповідально до сигналів повітряної тривоги.

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Масовані обстріли України

Як відомо, Росія систематично масовано обстрілює Україну ракетами та дронами-камікадзе. Восени та взимку вони постійно били по енергетичній інфраструктурі, намагаючись залишити українців без світла та тепла.

9 березня вони вкотре атакували територію України, обстріл тривав понад шість годин. Згодом стало відомо, що Росія за добу випустила по країні 95 ракет різного базування.

У Міноборони РФ тоді назвали цю атаку "ударом відплати" за проникнення "української ДРГ" на територію Брянської області.

З того часу окупанти продовжують бити по Україні ракетами, а також запускати іранські дони-камікадзе.

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