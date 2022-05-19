Постраждали також приватний будинок і адміністративна будівля. Влада просить жителів Донецької області евакуюватися: там немає безпечних місць.

Росіяни завдали черговий авіаудар по Бахмуту. З-під завалів одного з будинків витягнули шість людей.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у своєму Telegram-каналі.

"Снаряди влучили у п'ятиповерхівку, приватний будинок та адміністративну будівлю. У приватному будинку рятувальники витягнули з-під завалів шість людей, їхній стан - задовільний. У п'ятиповерхівці знищено цілий під'їзд, але, за попередньою інформацією, постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Кириленко наголосив, що, хоча росіяни продовжують стріляти по цивільним, своєчасна евакуація дозволяє врятувати сотні життів.

"З 73 тисяч мешканців Бахмута зараз у місті залишаються трошки більш як 20 тисяч - завдяки цьому нам вдається уникати тієї кількості жертв, на яку сподівається ворог. Ще раз прошу всіх, хто має змогу, покинути Донецьку область. Зараз на Донеччині немає абсолютно безпечних місць. Евакуація рятує життя", - зазначив голова ОВА.

Обстріл Бахмута: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 17 травня внаслідок авіаудару збройних сил РФ по місту Бахмут один зі снарядів влучив у житловий будинок і зруйнував 5 поверхів. Двоє чоловіків 43 та 44 років та 75-річна жінка загинули, ще четверо осіб, зокрема, троє дітей віком 9, 12 та 17 років зазнали поранень різного ступеню тяжкості.

Згодом стало відомо, що кількість жертв збільшилася. Під час розбору завалів рятувальники знайшли тіла 35-річної жінки та 2-річної дитини.

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