Політик брав участь у Біловезьких угодах.

Перший президент сучасної незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич помер в ніч на 4 травня в Мінську. Він перебував у реанімації через COVID-19.

Про це пише Єврорадіо.

На момент смерті Шушкевичу було 87 років. Він важко переніс коронавірус й у квітні його стан погіршився.

Станіслав Шушкевич - що відомо

Його батько білоруський письменник, який потрапив під репресії. Відомий білоруський вчений.

З 1989 року був народним депутатом СРСР, а з 1990 року - народним депутатом БРСР, його обрали першим заступником Голови Верховної Ради. Після путчу в серпні 1991 року Шушкевич очолив парламент незалежної Білорусі.

Крім того, він брав участь у Біловезьких угодах у грудні 1991 року. Після підписання документа СРСР офіційно більше не існував.

У 1994 році Шушкевича зняли з посади голови Верховної Ради. Він взяв участь у виборах президента, але не зміг вийти у другий тур.

Вже в 1995 році його знову обрали до Верховної Ради Білорусі. Восени 1996 року Шушкевич підписав заяву до Конституційного Суду про імпічмент Олександра Лукашенка.

Як раніше повідомляв УНІАН, перший керівник незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич критикував владу Лукашенка. Ще в грудні 2021 року він заявив, що президент Росії Володимир Путін і самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко становлять небезпеку для суспільства, оскільки занадто довго перебувають при владі.

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