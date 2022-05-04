76% респондентів підтримують заборону використання символів Z та V, що є на російській військовій техніці.

Майже 90% українців підтримують визнання дій російських військ в Україні геноцидом українського народу.

Такі дані опитування, проведеного Соцгрупою "Рейтинг".

Також 76% опитаних виступають за заборону використання символів Z та V, якими маркується російська військова техніка, а 74% - підтримують заборону "георгіївської" стрічки в Україні. За 5 останніх років підтримка ініціативи про заборону цієї стрічки зросла з 45 до 74%.

Опитані українці описують сучасний політичний режим в Росії як диктатура (41%) та фашизм (37%), а ще 10% як нацизм.

92% респондентів вважають себе за національністю українцями, 5% – росіянами, 3% – відносять себе до інших етносів. "Цікаво, що з 2008 по 2014 роки спостерігався сталий національний розподіл: близько 83% вважали себе українцями, близько 15% – росіянами. Після окупації Криму та частини Донбасу у 2014 кількість респондентів, котрі ідентифікували себе як росіяни зменшилася до 11%, а кількість українців зросла – до 87-88%. При цьому за останні вісім років кількість тих, хто вважав себе росіянами, поступово зменшувалася", зазначають соціологи.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну суттєво зменшилась кількість наших громадян, які розмовляють виключно російською мовою. За даними опитування, зараз лише 15% українців розмовляють виключно російською.

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