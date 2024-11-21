Окупанти просунулися в Дар'їно, Кураховому, біля Нижнього Клину, Кремяного, Роздольного, Новодонецького, Дальнього, згідно з даними аналітиків.

20 листопала російські окупанти здійснили ряд штурмових дій на схід та північний схід від селища Велика Новосілка. Про це повідомляє моніторинговий проєкт Deep State.

Зазначається, что основні зусилля противник прикладає на Роздольне, де під час атаки за підтримки 5 ОВТ (озброєння та військова техніка - УНІАН) було закинуто десант чисельністю більше взводу, а також західніше Новодонецького, де росіяни провели механізовані атаки.

Там повідомили, що за попередніми даними, ворог мав тактичний успіх, але більш детальна обстановка буде зрозуміла через пару днів.

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"Даний маневр противник виконує для того, щоб обійти Велику Новосілку з півночі та перерізати дорогу на Богатир. Відомо, що для штурмових дій залучений спецназ ГРУ РФ. Це свідчить про бажання ворога досягнути швидкого результату та можливий брак резервів на відтинку", - пояснили аналітики.

Також вони згодом поінформували, що окупанти просунулися в Дар'їно, Кураховому, біля Нижнього Клину, Кремяного, Роздольного, Новодонецького, Дальнього.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Українським військам не вистачає піхотинців і артилерії, щоб стримувати російську армію, готову нести приголомшливі втрати, пише американська газета The New York Times.

За словами опитаних солдатів та командирів, після багатьох років важких боїв їм заважає нестача бойової піхоти і, що не менш важливо, нестача досвідчених командирів взводів і рот, щоб вести новобранців у бій. Саме це призвело до виснаження українських оборонних ліній, що дало змогу Росії домогтися найбільших успіхів від початку широкомасштабної війни, йдеться у статті.

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