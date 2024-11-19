Комдив збрехав генералу Юсупову про нібито бої на околиці Ямполівки та прорив військових РФ у Торське, однак це не відповідає дійсності.

Днями командир 67-ї мотострілецької дивізії російських окупаційних сил доповів генерал-майору Юсупову - командувачу 25-ї армії Московського військового округу про начебто успіхи армії РФ під Лиманом Донецької області.

Однак сказана ним інформація є неправдивою. Про це повідомило Головне управління розвідки України у Telegram.

За даними ГРУ, щоб не зазнати розправи за завдані Силами оборони України втрати російських підрозділів, комдив мотострільців війська РФ збрехав генералу Юсупову про нібито бої на околиці Ямполівки та прорив військових РФ у Торське, однак це не відповідає дійсності.

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"Брехня або викривлена інформація у доповідях щодо ситуації на фронті вищим вождям - характерне і поширене на усіх ланках управління російськими окупаційними силами явище", - додали у відомстві.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Російські окупанти мають достатньо ресурсів для атак не тільки в районі Курахового, а й на інших ділянках фронту, зазначав військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов.

За його словами, ситуація на фронті для Збройних сил України залишається складною, тому що ворог готовий "спалювати в пеклі війни" свої ресурси з метою отримання територіальних досягнень.

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