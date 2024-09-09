На Київ ворожі дрони заходили кількома хвилями.

Сьогодні вночі російські окупанти знову здійснили повітряну атаку на Київ – вже п’яту з початку вересня. Як повідомили у Київській міській держадміністрації, БпЛА, попередньо "Shahed", були запущені з території Курської області.

На Київ ворожі дрони заходили після опівночі, кількома хвилями. Повітряна тривога у столиці тривала понад годину. Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знищені на підступах до столиці", - розповіли в КМВА.

Зазначається, що, попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих.

Відео дня

Крім того, як повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, о 03:01 окупанти вдарили КАБом по Київському району Харкова, відбулося загорання гаража та чагарників. Без постраждалих.

Ще одне влучання зафіксували у Малоданилівській громаді. Пошкоджено 4 приватних будинки, також без постраждалих.

Попередня атака на Кииїв відбулася 7 вересня

Нічна атака була масована, жоден з ворожих дронів не досягнув своєї цілі. В Печерському районі за чотирма різними адресами зафіксували падіння уламків, виникла пожежа. За попередніми відомостями, унаслідок дронового удару в Києві ніхто не постраждав.

Пізніше повідомлялося, що уламки дрона впали біля будівлі Верховної Ради.

Вас також можуть зацікавити новини: