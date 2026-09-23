Росіяни атакують Київ: біля залізничного вокзалу пролунало щонайменше 5 вибухів

Будівлю центрального залізничного вокзалу не пошкоджено.

З самого ранку росіяни атакують Київ дронами, внаслідок чого зафіксовані влучання у кількох районах. При цьому біля Центрального залізничного вокзалу на даний час пролунало щонайменше 5 вибухів.

Місцеві пабліки викладають відео, на яких видно стовп густого диму, який можна побачити з різних кінців міста.

За офіційними даними Київської міської військової адміністрації (КМВА), у Солом'янському районі пошкоджено заклад торгівлі унаслідок падіння БпЛА.

Відео дня

При цьому в "Укрзалізниці" деталізували, що будівля Центрального залізничного вокзалу не пошкоджена. "У зв’язку з інформацією про приліт поблизу Центрального залізничного вокзалу Києва повідомляємо: вокзал не пошкоджено", - йдеться у повідомленні.

З відео, викладених у мережі зрозуміло, що загорівся залізничний ринок, відомий також як "ринок-шайба".

Наслідки атаки в інших районах

За словами міського голови Києва Віталія Кличка, у Голосіївському районі зафіксовано падіння БпЛА на дах нежитлової будівлі і ще падіння дрона на територію обʼєкту транспортної інфраструктури. А у Соломʼянському районі влучання БпЛА у 9-поверхову нежитлову будівлю на рівні четвертого поверху.

За словами Кличка, внаслідок російської атаки на столицю було відомо про те, що 8 людей постраждали. "Один із поранених, якого госпіталізували в тяжкому стані, помер у лікарні. Наразі в стаціонарах міських лікарень перебувають 4 постраждалих", - повідомив Кличко.

Згодом Кличко заявив, що є вже дві жертви атаки росіян на столицю. "Один чоловік помер у лікарні, ще один загинув", - деталізував він.

Крім того, зросла і кількість поранених. За даними мера, постраждали 22 мешканці Києва. 16 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень.

Також росіяни атакували фармацевтичний завод "Дарниця" у Києві. Удар підтвердила представниця фармацевтичної компанії Катерина Загорій.

"З міркувань безпеки та до завершення роботи компетентних служб ми не коментуємо деталі щодо характеру пошкоджень чи наслідків. На цей момент можемо підтвердити, що загиблих серед працівників немає", - написала Загорій у Facebook.

Атака на Київ 23 вересня: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у Києві під ранок 23 вересня внаслідок російських ударів виникли пожежі в кількох районах, призупинила рух міська електричка. Окупанти вчергове завдали ударів по АЗС.

З самого ранку у місті вже кілька разів лунали сирени повітряної тривоги, яка триває і зараз. Міська влада звернулась до громадян перебувати у безпечних місцях.

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