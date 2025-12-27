Атака РФ на Київ: палають багатоповерхівки, кількість постраждалих росте (фото, відео)

Зафіксовані прильоти по двох багатоповерхівках і пожежі в приватному секторі.

Росіяни зранку масовано атакують Київ, внаслідок ударів зафіксовані прильоти по житловій інфраструктурі, палають будинки, кількість постраждалих росте.

Оновлено 8.40. Як повідомив Віталій Кличко, наразі у столиці вже 8 постраждалих, п'ятьох з них госпіталізували.

Як повідомляють у Київській МВА, та ДСНС, внаслідок атаки наслідки та пошкодження зафіксовано на 8 локаціях у Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Оболонському, Голосіївському та Деснянському районах.

Відео дня

У Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків БпЛА на прибудинковій території. За іншою адресою пошкоджено 2-поверховий приватний будинок. Згодом мер києва Віталій Кличко повідомив, що у Дарницькому районі палають кілька приватних будинків. Є загроза розповсюдження вогню на будинок для літніх людей поруч. 10 людей із нього рятувальники евакуювали.

Також у Дарницькому районі уламки влучили в 24-поверховий будинок. Палає на верхньому поверсі. Кличко повідомив, що частково зруйновані 24-ий та технічний поверхи. Постраждалих наразі немає.

У розташованому поруч 18-поверховому будинку палає на рівні четвертого поверху.

У Деснянському районі пожежа на території гаражного кооперативу.

В Оболонському районі пожежа в триповерховому приватному житловому будинку через атаку БпЛА. Встановлено загоряння даху та другого поверху будинку.

У Голосіївському районі падіння БпЛА спричинило пожежу трьох авто на території СТО. Пожежу ліквідовано.

У Соломʼянському районі пошкоджено скління вікон в багатоповерховому житловому будинку.

У Дніпровському районі зафіксовано падіння решток повітряної цілі на дах будинку. Пошкоджено покрівлю.

"Станом на 7:45 підтверджено поранення щонайменше 5 людей. Наразі можливі додаткові звернення по медичну допомогу", - зазначили у КОВА.

Атака РФ на Україну

Також внаслідок атаки РФ є руйнування і в Київській області. У Київській ОВА повідомили, що ворог цілеспрямовано атакував обʼєкти критичної інфраструктури, житло людей, внаслідок атаки поранено людину.

Так, житель Івано-Франківської області, який під час атаки знаходився за кермом вантажівки, отримав осколкові поранення спини. Його госпіталізовано в місцеву лікарню.

