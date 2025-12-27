Атака РФ на Київ: палають багатоповерхівки, кількість постраждалих росте (фото, відео)

Росіяни зранку масовано атакують Київ, внаслідок ударів зафіксовані прильоти по житловій інфраструктурі, палають будинки, кількість постраждалих росте.
Оновлено 8.40. Як повідомив Віталій Кличко, наразі у столиці вже 8 постраждалих, п'ятьох з них госпіталізували.
Як повідомляють у Київській МВА, та ДСНС, внаслідок атаки наслідки та пошкодження зафіксовано на 8 локаціях у Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Оболонському, Голосіївському та Деснянському районах.
У Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків БпЛА на прибудинковій території. За іншою адресою пошкоджено 2-поверховий приватний будинок. Згодом мер києва Віталій Кличко повідомив, що у Дарницькому районі палають кілька приватних будинків. Є загроза розповсюдження вогню на будинок для літніх людей поруч. 10 людей із нього рятувальники евакуювали.
Також у Дарницькому районі уламки влучили в 24-поверховий будинок. Палає на верхньому поверсі. Кличко повідомив, що частково зруйновані 24-ий та технічний поверхи. Постраждалих наразі немає.
У розташованому поруч 18-поверховому будинку палає на рівні четвертого поверху.
У Деснянському районі пожежа на території гаражного кооперативу.
В Оболонському районі пожежа в триповерховому приватному житловому будинку через атаку БпЛА. Встановлено загоряння даху та другого поверху будинку.
У Голосіївському районі падіння БпЛА спричинило пожежу трьох авто на території СТО. Пожежу ліквідовано.
У Соломʼянському районі пошкоджено скління вікон в багатоповерховому житловому будинку.
У Дніпровському районі зафіксовано падіння решток повітряної цілі на дах будинку. Пошкоджено покрівлю.
"Станом на 7:45 підтверджено поранення щонайменше 5 людей. Наразі можливі додаткові звернення по медичну допомогу", - зазначили у КОВА.
Атака РФ на Україну
Також внаслідок атаки РФ є руйнування і в Київській області. У Київській ОВА повідомили, що ворог цілеспрямовано атакував обʼєкти критичної інфраструктури, житло людей, внаслідок атаки поранено людину.
Так, житель Івано-Франківської області, який під час атаки знаходився за кермом вантажівки, отримав осколкові поранення спини. Його госпіталізовано в місцеву лікарню.