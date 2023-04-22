На підготовку цих "штурмових підрозділів" російське командування витрачає два тижні.

Російське командування перекинуло під Мар’їнку так звані "штурмові підрозділи Z" замість десантників.

Про це розповів в ефірі телемарафону керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський. Він зазначив, що на підготовку цих "штурмових підрозділів" російське командування виділяє максимум два тижні.

"До нас потрапили деякі документи, а саме: "Положення про штурмові роти Z" 8-ї загальної військової армії РФ. Там чітко зазначено, що на підготовку даних підрозділів виділяється всього 10-15 днів", – розкрив подробиці Дмитрашківський.

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Він зазначив, що за такий час неможливо якісно підготувати військових для злагодженої роботи на війні.

"Але в Росії зрозуміло, що навіть не ведуть облік людей, які загинули у цих підрозділах", – пояснив Дмитрашківський.

Ситуація на Донбасі

За даними Генштабу ЗСУ окупанти зосереджують зусилля на наступах на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Так, наприклад, 20 квітня, на них ЗСУ відбили понад 60 атак противника.

При цьому експерт Олександр Коваленко заявив, що Бахмут ні в оперативному, ні в тактичному оточенні. Разом з тим, якщо окупантам вдасться перерізати "трасу життя", тоді може постати питання про виведення ЗСУ з міста.

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