За словами експерта, після захоплення ЗСУ частини Курської області дехто відчуває злість на українців як ніколи.

Росіяни можуть досі не вірити, що війна проти України була помилкою, не кажучи вже про те, що настав час укладати мир. При цьому після захоплення ЗСУ частини Курської області дехто відчуває злість на українців як ніколи. Про це у своїй статті для The Sunday Times пише британський політолог, старший науковий співробітник Інституту міжнародних відносин у Празі, колишній професор Центру міжнародних відносин Нью-Йоркського університету Марк Ґалеотті.

За його словами, влада в Москві представила перше велике вороже вторгнення на їхню територію з часів Другої світової війни як відчайдушний крок, приречений на провал.

"Але прості росіяни, дивлячись по телевізору зображення біженців, що тікають з лінії фронту, відчувають, що війна в кращому випадку тепер обіцяє піррову перемогу Кремля. Вони розуміють, що справжньою метою має бути мінімізація довгострокових витрат для Росії", - зазначає автор. Відео дня

На його думку, операція ЗСУ на Курщині стала сильним ударом для Путіна. Зокрема, у минулому йому майже без зусиль вдавалося відмахуватися від криз і помилок, але після його рішення вторгнутися в Україну в лютому 2022 року він зазнав низки невдач, від міжнародної ізоляції до заколоту найманців Вагнера.

"Перш за все, його міфічний статус людини, яка ніколи не помиляється, стає дедалі нестійким. Знову було показано, що хвастощі Путіна є порожніми, а його рішення — помилковими. Прикордонна оборона, яка, як він стверджував, будувалася останні два роки, виявилася недостатньою там, де вона взагалі була. Контракти на протитанкову оборону "зуби дракона" та подібні перешкоди отримували його наближені, і гроші часто закінчувалися просто розкраданням", - констатує експерт.

Він наголошує, що це не означає, що переворот чи революція в РФ неминучі, навіть якщо режим починає хвилюватися.

"Росіяни звикли, що їхня держава некомпетентна і корумпована. Однак це має свої межі — і коли багатостраждальні росіяни нарешті втрачають терпіння, результатом часто є те, що Олександр Пушкін назвав "російським повстанням, безглуздим і нещадним". Патріотизм може стримати їх у воєнний час, але може й розпалити. Однією з причин, чому Путін применшує цю кризу — він навіть не може назвати її тим, чим вона є, натомість дотримується м’яких евфемізмів на кшталт "ця ситуація" — полягала в тому, що військові невдачі та нездатність захистити батьківщину часто приводили до падіння режимів", - резюмує автор.

Операція ЗСУ у Курській області РФ - останні новини

В МЗС Росії відповіли на "курську операцію" ЗСУ. За словами Марії Захарової, Росія не вела і не веде прямих або непрямих переговорів з Україною, але напад ЗСУ на Курську область, що почався 6 серпня, анулював можливість почати домовлятися про припинення вогню.

Вас також можуть зацікавити новини:

"Бийте фашистів": росіянин у Курській області попросив ЗСУ "повісити" Путіна

Україна знищила ключові мости в Курській області: в AP розкрили, що це означає

В Україні сотні полонених строковиків із Курщини: The NYT дізнався важливе