Країна не готова до такого тягаря, зазначається у статті.

Агресивна війна проти України залишить Росії легіони зламаних людей та порожню державну скарбницю, змушуючи уряд ухвалювати складні рішення.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung пише, що Кремлю необхідні гроші не лише на війну та протидію санкціям, а й на загиблих та поранених окупантів. Росія рідко дбала про солдатів, тому спроба забезпечити належне ставлення до ветеранів видається неадекватною та непідйомною.

"Після майже двох з половиною років виснажливої війни і Україна, і Росія зазнали жахливих втрат і витратили сотні мільярдів доларів. Попри це, конфлікт навряд чи завершиться найближчим часом, оскільки обидві сторони все ще вважають, що мають більше переваг. Але ціна буде сплачена не лише на полі бою. Навіть якщо бойові дії закінчаться сьогодні, економічні та демографічні наслідки для росіян будуть відчуватися протягом кількох поколінь", - йдеться у статті. Відео дня

Автори статті вважають, що Росія ні логістично, ні фінансово, ні культурно не готова до величезного тягаря, з яким зіткнеться.

Захмарні виплати окупантам

Москва має забезпечити сім'ї загиблих загарбників та поранених солдатів, які не зможуть більше працювати чи потребуватимуть допомоги до кінця життя. Наразі родина загиблого окупанта отримує близько 14 мільйонів рублів.

Якщо армія РФ втратила 400 тисяч солдатів, понад 100 тисяч з яких загинули, то одноразові виплати складуть 900 мільярдів рублів для поранених і щонайменше 1,4 трильйона для сімей загиблих, тобто загалом 2,3 трильйона рублів. Це близько 6% дербюджету на 2024 рік, а надалі сума лише зростатиме.

Медична допомога

Автори статті пишуть, що річна вартість лікування одного солдата з посттравматичним стресовим розладом становитиме близько 15 тисяч доларів. Якщо проти України воює один мільйон загарбників, то половина з них може отримати ПТСР, на лікування якого знадобиться понад 660 мільярдів рублів на рік.

У Росії існують значні проблеми з пропускною спроможністю лікарень. З 2012 року кількість лікувальних закладів скоротилася приблизно на 20%, а в країні функціонує лише 10 госпіталів для ветеранів. Крім того, єдиний госпіталь, який спеціалізується на психологічній реабілітації, має лише 32 ліжка. Це може призвести до руйнування медичної системи країни.

Брак грошей та упередження, що розлад не потребує лікування, призведе до того, що велика кількість травмованих ветеранів не отримає належної психіатричної допомоги. Це може призвести до високого рівня безробіття та проблем із поверненням у суспільство.

Алкоголізм і наркоманія

У листопаді 1989 року до 60% радянських ветеранів війни в Афганістані страждали на алкоголізм або наркоманію, а в середині 2000-х близько 100 тисяч ветеранів чеченських війн сиділи у в'язницях.

В Росії вважається, що відверті та відкриті розмови про війну, які є частиною процесу роботи з травмою, підривають довіру до армії. Тому, якщо у Москви виникнуть проблеми з грошима, програми психічного здоров'я можуть опинитися на межі колапсу.

На думку авторів статті, всі ці проблеми стануть основною статтею бюджету в найближчі десятиліття, ризикуючи перетворитися на політичну вразливість Кремля. "У довгостроковій перспективі збільшення витрат у поєднанні з нестабільними доходами змусить російську державу приймати складні рішення", - додають вони.

Втрати Росії в Україні

За даними Генерального штабу, від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила на українській землі близько 584 тисячі 90 осіб.

Систематично з'являються новини про злочини, які скоюють російські окупанти після повернення в Росію. За участь у вторгненні їм пом'якшують покарання, а деяким дозволяють безкарно повернутися на війну.

Вас також можуть зацікавити новини: