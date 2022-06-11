Існує ймовірність, що ворог спробує переправитися через річку і відкрити новий плацдарм в Білогорівці.

Рівень води в Сіверському Дінці впав на три метри. Через це російські окупанти можуть здійснити спробу форсувати річку з метою відкрити ще один плацдарм в Білогорівці.

Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у вечірньому звіті.

"Вже другий тиждень спекотна погода, сонце, немає дощів. Рівень води в річці впав досить серйозно. Ми вже навіть бачимо російську техніку, яка затонула при спробі переправитися в Білогорівці. Тобто десь метра три — або навіть більше — вже опустилася річка. І, можливо, ще будуть варіанти і спроби переправитися через річку і зробити в районі Білогорівки новий плацдарм", — повідомив Гайдай.

За словами голови ЛОВА, найбільш активні бойові дії на Луганщині йдуть в районі Попасної і в Сєвєродонецьку, де проходять вуличні бої. Українські захисники здобули кілька перемог над окупантами в місті.

Однак рашисти регулярно обстрілюють промислову зону Сєвєродонецька. Хімічний завод "Азот" протягом дня бомбили з артилерії. В результаті ударів стався витік мастильних матеріалів, і виникла масштабна пожежа.

А з боку Попасної окупанти намагалися перейти в наступ. Однак українські захисники відбили штурм, про що розповів прес-центр Генштабу.

Сьогодні, 11 червня, рашисти атакували і на інших напрямках. Вони намагалися прорвати захист українських військ в районі Миколаївки, Берестового, Метьолкіного, Бражківки, Долини і Вірнопілля. Неподалік Ниркового, Тошківки та Богородичного бої тривають.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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