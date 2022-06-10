Російські окупанти як і раніше прагнуть форсувати Сіверський Донець. Вони шукають слабкі місця в обороні українських захисників, а також намагаються задавити артилерію ЗСУ в районі річки.
Такою інформацією в ефірі національного телемарафону 10 червня поділився речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.
"Станом на сьогоднішній день вони [росіяни] не залишають спроб [форсувати Сіверський Донець]. Вони шукають слабкі місця в нашій обороні, що проходить по правому березі річки. Вони шукають наші артилерійські точки і намагаються придушити їх", — повідомив Мотузяник.
Речник Міноборони додав, що форсування річки — це небезпечна затія. Підрозділи, які йдуть в атаку, "достатньо відкриті для ураження артилерією".
Нагадаємо, вчора, 9 червня, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай попереджав про можливі спроби окупантів перейти Сіверський Донецьк. Через спекотну погоду рівень води в річці впав, що може мотивувати ворога спробувати форсувати перешкоду.
В кінці травня росіяни вже намагалися перебратися через Сіверський Донець за допомогою понтонних переправ. ЗСУ зруйнували ці плани і завдали істотної шкоди противнику.
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