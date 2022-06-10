Окупанти шукають слабкі місця в позиціях українських захисників.

Російські окупанти як і раніше прагнуть форсувати Сіверський Донець. Вони шукають слабкі місця в обороні українських захисників, а також намагаються задавити артилерію ЗСУ в районі річки.

Такою інформацією в ефірі національного телемарафону 10 червня поділився речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Станом на сьогоднішній день вони [росіяни] не залишають спроб [форсувати Сіверський Донець]. Вони шукають слабкі місця в нашій обороні, що проходить по правому березі річки. Вони шукають наші артилерійські точки і намагаються придушити їх", — повідомив Мотузяник.

Речник Міноборони додав, що форсування річки — це небезпечна затія. Підрозділи, які йдуть в атаку, "достатньо відкриті для ураження артилерією".

Нагадаємо, вчора, 9 червня, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай попереджав про можливі спроби окупантів перейти Сіверський Донецьк. Через спекотну погоду рівень води в річці впав, що може мотивувати ворога спробувати форсувати перешкоду.

В кінці травня росіяни вже намагалися перебратися через Сіверський Донець за допомогою понтонних переправ. ЗСУ зруйнували ці плани і завдали істотної шкоди противнику.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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