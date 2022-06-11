За підтримки мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню ворог намагається закріпитись у Богородичному, бойові дії тривають.

Українські воїни успішно відбили ворожий штурм в районах Бражківки, Долини та Вірнопілля на Слов'янському напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"На Слов'янському напрямку противник здійснював систематичні артилерійські обстріли. Українські воїни успішно відбили ворожий штурм в районах Бражківки, Долини та Вірнопілля. Окупанти відійшли. За підтримки мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню ворог намагається закріпитись у Богородичному, бойові дії тривають. Противник активно використовує засоби радіоелектронної боротьби", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що на Волинському та Поліському напрямках, в ході перевірки бойової готовності збройних сил Республіки Білорусь, здійснюється приведення підрозділів до вищих ступенів бойової готовності, відпрацьовуються практичні заходи щодо прийому військовозобов’язаних, проводиться зняття зі зберігання озброєння та військової техніки.

"На Сіверському напрямку противник продовжує мінометні обстріли позицій Сил оборони у прикордонних районах. Крім того, російські окупанти обстрілюють об'єкти цивільної інфраструктури в населеному пункті Миропільське Сумської області. На Харківському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Ворог основні зусилля зосереджував на утриманні зайнятих рубежів. Для сковування дій сил оборони здійснює вогневий вплив на позиції наших підрозділів. Крім того, ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Уди, Прудянка, Циркуни і Верхній Салтів. Завдав авіаударів в районах Тернової та Рубіжного", - повідомили в Генштабі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку у Генштабі ЗСУ повідомляли, що росіяни готуються до наступу на Слов'янськ та Сіверськ.

Раніше в американському Інституті вивчення війни заявили, що російська армія домоглася незначних успіхів у наступі на Слов'янськ, але перш ніж його штурмувати, їй належить подолати певні труднощі. Попередні спроби Росії форсувати Сіверський Донець закінчилися погано, але зараз він обмілів через спеку.

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