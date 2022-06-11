Окупанти, не шкодуючи особового складу, проводили розвідку боєм неподалік Володимирівки.

Українські воїни успішно протистоять штурмовим діям ворога у Сєверодонецьку.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"На Сєвєродонецькому напрямку противник обстрілював цивільну інфраструктуру в районах Сєверодонецька, Лисичанська, Метьолкіного, Устинівки та Тошківки. Українські воїни успішно протистоять штурмовим діям ворога у Сєверодонецьку. Частиною підрозділів противник веде штурм у районі Тошківки, бойові дії тривають. Окрім того, ворожий штурм успішно відбито у районі Метьолкіного. Окупанти відійшли. Противнику довелося посилювати угруповання введенням в операцію підрозділів резерву", - йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі зазначили, що на Бахмутському напрямку ворог вів артилерійські обстріли наших позицій неподалік Миколаївки, Білогорівки, Гірського, Комишувахи та Новолуганського. Застосувавши армійську авіацію, завдав авіаудару поблизу Покровського.

"В районі Попасної наші захисники успішно зупинили наступ противника. Окупантам довелося відійти. Ворог наступає у районі Ниркового, бойові дії тривають. У напрямку Миколаївки наступ противника захлинувся. Під влучним вогнем наших воїнів окупанти відійшли. У районі Берестового ворог, при спробі штурму, зазнав втрат та відійшов на раніше зайняті позиції.

Крім того, з метою виявлення слабких місць в обороні та викриття системи вогню, окупанти, не шкодуючи особового складу, проводили розвідку боєм неподалік Володимирівки. Як і годиться, наші захисники грамотно зустріли ворога - противник з втратами відійшов", - повідомили в Генштабі.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій окупанти не вели. Обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Нью-Йорк, Авдіївка, Красногорівка та Новоандріївка. Завдали удару штурмовою авіацією поблизу Мар’їнки.

На Південнобузькому напрямку противник, з метою стримування наших військ, обстрілював українські позиції у районах Добрянки, Великої Костромки, Мурахівки і Прибузького. Також ворог намагався вести контрбатарейну боротьбу.

Окупанти також завдали удару штурмовою та армійською авіацією поблизу Снігурівки та Тополиного.

Як повідомляв УНІАН, українські воїни відбили штурм росіян на Слов'янському напрямку.