Бої велись одразу на восьми напрямках фронту, але ЗСУ стримали ворога.

Протягом минулої доби, 13 січня, на фронті між окупантами та Силами оборони України відбулося 61 бойове зіткнення.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, на Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 4 атаки противника біля Синьківки Харківської області.

Водночас на Лиманському напрямку ворог здійснив 4 безуспішні атаки в районах Макіївки Луганської області та Тернів Донецької області. На Бахмутському напрямку загарбники здійснили 2 атаки поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області, але їх відбили наші війська.

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"На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 5 атак противника в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 15 атак біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області", - зазначили у Генштабі.

На Мар’їнському напрямку ЗСУ стримують спроби окупантів прорватися поблизу Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, там відбито 17 атак.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив 4 атаки південніше Пречистівки, західніше Старомайорського та південніше Рівнополя Донецької області, але успіху не мав. На Запорізькому напрямку в районі Роботиного відбито 2 атаки противника.

"На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 5 безуспішних штурмових дії на позиції українських захисників. Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - підсумували у Генштабі.

Війна в Україні - останні новини

Російські окупаційні війська здійснили в Україні 626 атак із застосуванням боєприпасів, споряджених отруйними хімічними речовинами. З них 51 – від початку січня 2024 року.

За словами експертів, війна, яку Росія розвʼязала проти України, набуває обрисів війни четвертого покоління. Така війна характеризується тим, що на полі бою насамперед працюють безпілотні системи, розвідка, використовуються засоби високоточного ураження. І коли ці фактори обʼєднані в одну мережу, це є основою для отримання переваги на передовій.

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