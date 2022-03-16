Наразі росіяни зіткнулися з логістичними проблемами і низьким морально-психологічним станом.

Радник глави Міноборони Маркіян Лубківський підтвердив, що окупанти не полишили наміри спробувати атакувати Київ. Проте ЗСУ ефективно стримують ворога.

Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

"Агресор намагається підійти до Києва іще ближче з північно-східного напрямку. Українська армія тут блискуче обороняється і здійснює контрнаступ", - сказав він.

Наразі росіяни зіткнулися з логістичними проблемами і низьким морально-психологічним станом. Ці два фактори, додав Лубківський, є ключовими у переговорах з Росією.

Радник Резнікова зазначив, що РФ не шкодує людських життів, тому не можна виключати, що "агресор спробує кинути у бій всі наявні ресурси".

"Російська Федерація намагається залучити до вторгнення в Україну усіх, кого не шкода. Очевидно, що вони не готові померти, але доля їх спіткає така ж, як спіткала долю 13 800 їхніх попередників", - сказав Лубківський.

Як писав УНІАН, за словами радника глави ОП Михайла Подоляка, українські війська пішли у контрнаступ на російських окупантів на низці оперативних напрямків.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що боєздатність підрозділів окупаційних військ Російської Федерації в Україні втрачена до 40%.