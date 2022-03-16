Українські війська пішли у контрнаступ на російських окупантів / фото УНІАН
Українські війська пішли у контрнаступ на російських окупантів на низці оперативних напрямків.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.
"Що відбувається просто зараз. Перше - контрнаступ ЗСУ на низці оперативних напрямків. Це кардинально змінює диспозиції сторін. Друге - починається втеча російських журналістів із телеканалів", - зазначив Подоляк.
Також, за його словами, керівництво РФ намагається знайти союзників, солдати яких готові помирати в українських полях.
Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що боєздатність підрозділів окупаційних військ Російської Федерації в Україні втрачена до 40%.
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