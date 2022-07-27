За словами одного з російських військових, вони також продовжують використовувати заборонене озброєння.

Пілоти ЗСУ так спритно бомблять російських військових, що окупанти навіть не встигають засікти їх на своїх радарах.

Про це повідомляється у свіжому перехопленні.

"Ми сидимо, слухаємо переговори. І там кажуть, ну наші, зенітники: готовність номер 1, скоро прилетять, протягом 10-15 хвилин, два літаки. Наступне послання кажуть: вони вже відпрацювали по нас і полетіли. Все, відбій", - розповів окупант з-під Херсона своїй мамі.

За його словами, причина не в затримці зв'язку, а в професійній роботі українських військових.

Окупант також підтвердив, що росіяни продовжують активно застосовувати заборонені види озброєнь - фосфорні та касетні боєприпаси.

"Фосфором їх б'ємо. Фосфори, касети ... взагалі плювати ... Там все плавиться ... зате вночі дуже красиво виглядає", - каже окупант.

Раніше в СБУ опублікували перехоплення розмов, в яких російські окупанти обговорюють способи втекти з війни в Україні. Зокрема, загарбники розглядають варіанти імітації бойових поранень.

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