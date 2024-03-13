Особливо ворога "плющитиме" в день так званих виборів президента РФ.

Піком активізації пропагандистських заходів Росії в рамках операції "Перун", яка мала б дестабілізувати політичну ситуацію в Україні та країнах Заходу, визначено день так званих виборів президента Путіна. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Пропагандисти країни окупанта продовжують активну фазу інформаційної операції "Перун". Вона спрямована на дестабілізацію політичної ситуації в Україні та країнах Заходу та "створити умови для вирішення завдань" так званої сво. Проведення операції "Перун" також відбувається на тимчасово окупованих територіях України та в більшості регіонів РФ", - сказано в повідомленні.

До неї залучаються підрозділи "федеральной служби войск национальной гвардии" РФ та шпигуни російської розвідки.

Відео дня

В ГУР зазначають, що йдеться про ворожий план по дискредитації українських та західних проукраїнських політиків, звинувативши їх у корупції і зраді інтересів України. І, як завжди, буде виправдовування агресії РФ проти України, поширення у медіапросторі дезінформації про начебто "нормалізацію життя" на поневолених Росією українських територіях за безпосередньої участі у цьому керівництва РФ. За даними нашої розвідки, з українців і далі формуватимуть в російському та європейському медіапросторі образ "нацистів".

"За російською методичною спецслужби кремля мають розповідати про події в Україні у першій половині 2024 року, використовуючи при цьому як уже давно відомі, так і щойно вигадані фейкові наративи: про начебто планування державного перевороту в Києві, звинувачення України у початку бойових дій на Донбасі, масовому вбивстві проросійських активістів у Одесі", - повідомляє ГУР Міноборони України.

При цьому піком активізації пропагандистських заходів визначено день так званих виборів президента РФ, а завершити операцію "Перун" окупанти планують до 30 червня 2024 року.

"Перун" - нова спецоперація РФ проти України

Як повідомляв УНІАН, в лютому 2024 року Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформуло про початок активної фази інформаційної операції держави-агресора Росії під назвою "Перун".

У межах цієї операції ворог планував залучити іноземних журналістів, медійних осіб та блогерів для виправдання агресії проти України та висвітлення ситуації довкола нашої Держави з вигідних для Кремля позицій.

Вас також можуть зацікавити новини: