Окупанти розширюють плацдарм і накопичують сили на західному березі річки Оскіл в районі Дворічної.

Російські загарбники отримали можливість наступати на Куп'янськ з двох боків.

Про це військовий оглядач Денис Попович сказав в ефірі на Радіо NV. "Там виник дуже неприємний плацдарм. Просочилися вони на західний берег річки Оскіл в районі Дворічна і розширили свою присутність. Тобто, у них зараз виникає перспектива наступу на Куп'янськ з двох боків - зі східного берега, де вони вже достатньо широко присутні, і там вже можна казати про наш плацдарм, який вони хочуть ліквідувати, і західного берега з району Дворічної, де вони зараз намагаються накопичуватися", - сказав Попович.

Разом з тим, експерт додав, що друга перспектива наступу росіян полягає у тому, що загарбники можуть наступати в бік Великого Бурлука.

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"Але більша небезпека якраз полягає у тому, що вони можуть наступати на Куп'янськ з цього плацдарму Дворічна, і вони зараз намагаються накопичитися для того, щоби організувати цей наступ, і поки що це розширення ми заблокувати не можемо. Хоча з іншого боку, вони ще не можуть перекинути багато сил для того, щоби наступати з цього західного плацдарму", - зазначив Попович.

Ситуація в Харківській області

На початку січня російські окупанти намагалися форсувати річку Вовча, щоб прорватися до Куп’янська і оточити українське угрупування, але "застрягли" у Вовчанську Харківської області.