Ешелон російських окупантів було розбито в районі залізничної станції Брилівка.

В Херсонській області українська авіація завдала два удари по ворожих опорних пунктах у районах Олександрівки та Благодатного, а ракетно-артилерійськими підрозділами завдано удару по станціях радіоелектронної боротьби в районі Біляєвки.

Про це повідомило оперативне командування (ОК) "Південь".

"Також отримано підтвердження влучання по ешелону з військовою технікою, боєприпасами й живою силою в районі залізничної станції Брилівка. Втрати дорозвідуються", - зазначається у повідомленні.

В ОК "Південь" уточнили, що наразі підтверджені втрати росіян складають 52 окупанти, 4 танки, 2 самохідні артилерійсько-мінометні установки "Нона-С", самохідну артуствновку, 8 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також ще 4 склади з боєприпасами в Бериславському й Баштанському районах.

Крім цього, військові повідомили, що в Чорному морі корабельне угруповання ворожих сил складає 18 бойових кораблів та катерів, які маневрують вздовж кримського узбережжя в напрямку Новоросійська. При цьому 5 кораблів та підводний човен, споряджені ракетами типу "Калібр" та перебувають в готовності до завдання ракетних ударів. Додатково на чергуванні знаходяться ще 5 десантних кораблів окупантів.

"Загрози ракетних ударів та посилення ракетно-артилерійських обстрілів залишаються, на жаль актуальними", - зазначили в ОК "Південь".

Як повідомляв УНІАН, у тимчасово окупованій Херсонській області українська штурмова авіація двічі вдарила по опорних пунктах російських загарбників. За словами речника командування "Південь" Владислава Назарова, опорні пункти рашистів розташовувалися в районах Білогірки та Сухого Ставка.

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