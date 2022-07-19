В результаті вдалої атаки українським воїнам вдалося ліквідувати понад сто росіян.

Воїни Збройних сил України завдали нищівного удару по скупченню окупантів у тимчасово захопленому Бериславі Херсонської області. Вдалося ліквідувати понад сто росіян. Їх вивозили вантажівками.

Про це у Facebook повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

За його даними, ЗСУ влучили у промзону, де загарбники облаштували адміністративну будівлю та ангар з бензовозами. Ліквідованих окупантів вивозили на чотирьох вантажівках ЗІЛ-130.

"Через по-народному "вакуумний" вибух – понад 100 "двохсотих" росіян, яких вивозили чотирма 130-ми ЗІЛами. Плюс контужені та покалічені вибуховою хвилею – приречені на вічні муки до кінця життя. Плюс обгорілі від підірваних бензовозів. Зустрічай, Росіє, своє "добро" назад, якщо свої ж по дорозі десь не спалять, щоб не заморочуватись", – написав політик.

Хлань наголосив, що на окупованих територіях України для загарбників не залишилося надійного сховку. ЗСУ скрізь їх дістануть.

Як повідомляв УНІАН, українські воїни регулярно знищують російські склади боєприпасів та скупчення техніки на тимчасово окупованій території Херсонщини. Нещодавно українські штурмовики двічі нанесли вогневе ураження по опорному пункту, пункту постачання боєкомплекту та по скупченню живої сили, озброєння і техніки ворога в районі Благодатного та Давидова Броду.

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