Поки техніку та особовий склад перекидають, ворог більш щільно обстрілює територію області.

Ворог почав перекидання техніки на Луганський напрямок.

Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі інформаційного телемарафону.

"Зараз ми чітко спостерігаємо, що починається перекидання техніки на наш напрямок. Поки техніку та особовий склад перекидають, ворог просто більш щільно обстрілює, більш потужно", - сказав він.

За словами Гайдая, ворог постійно задіює авіацію, артилерію, озброєння важких калібрів, міномети.

"Гатять з усього, що є. Обстрілюються усі населені пункти. Але не може не тішити, що наші хлопці так само чудове ведуть вогонь у відповідь. Зокрема, тільки вчора ввечері накрили артилерією величезне скупчення техніки у декілька десятків одиниць і штаб чеченців", - розповів голова ОВА.

Раніше стало відомо, що наразі спостерігається жахлива гуманітарна ситуація у Попасній та Рубіжному. Ці населені пункти постійно перебувають під обстрілами, тому завезти туди гуманітарну допомогу майже неможливо.

Раніше у бомбосховищі в Попасній внаслідок обстрілів російських окупантів місцеві жителі отримали поранення. Росіяни обстрілюють мирне населення з різного виду озброєнь, зокрема, чинять й авіаудари. Так у Лисичанську та Кремінній внаслідок авіаударів пошкоджено близько 20 приватних домоволодінь.

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