Ці населені пункти постійно перебувають під обстрілами, тому завезти туди гуманітарну допомогу майже неможливо.

Наразі спостерігається жахлива гуманітарна ситуація у Попасній та Рубіжному.

Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі інформаційного телемарафону.

"У нас дуже велика проблема у тому, щоб завезти гуманітарні вантажі у ті населені пункти, які постійно під обстрілами", - зазначив він.

За словами Гайдая, це майже неможливо, тому що загинуть водії і будуть знищені машини і гуманітарні вантажі.

"Тому там у них жахлива ситуація. Я маю на увазі Попасну та Рубіжне", - сказав голова ОВА.

Раніше у бомбосховищі в Попасній внаслідок обстрілів російських окупантів місцеві жителі отримали поранення. Росіяни обстрілюють мирне населення з різного виду озброєнь, зокрема, чинять й авіаудари. Так у Лисичанську та Кремінній внаслідок авіаударів пошкоджено близько 20 приватних домоволодінь.

Також окупанти обстріляли з артилерії місто Лисичанськ Луганської області, внаслідок чого поранення отримала родина: двоє дітей у важкому стані. Батьки отримали вогнепальні осколкові поранення. Їх стан стабілізувався. Однак ситуація з дітьми значно складніша - вони в тяжкому стані перебувають в місцевій лікарні.

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