Також розграбовані підприємства в промзоні поблизу Запорізької АЕС.

Російські загарбники під приводом проведення "евакуації" мирних жителів з тимчасово окупованого Енергодара Запорізької області вивезли все медобладнання міста.

"Російські окупанти під приводом евакуації мирних жителів продовжують вивозити награбоване майно з прифронтових населених пунктів Запорізької області. Так, в Енергодарі, військовослужбовці російських окупаційних військ повністю розграбували усі міські медичні установи, все медичне обладнання міста вивезено до тимчасово окупованого Сімферополя Автономної Республіки Крим", – повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що також повністю розграбовані усі підприємства, які знаходяться в промисловій зоні поблизу окупованої Запорізької атомної електростанції.

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"Евакуація" з окупованого Енергодара: що відомо

Нещодавно росіяни оголосили про початок "евакуації" мешканців низки населених пунктів окупованої частини Запорізької області. Йдеться, зокрема, і про Енергодар.

Мер міста Дмитро Орлов розповів, що на тлі оголошеної росіянами "евакуації" в Енергодарі спостерігається ажіотаж із продуктами. Крім того, в місті спорожніли банкомати.

При цьому, за даними Генштабу ЗСУ, людей обіцяли "евакуювати" до окупованих Бердянська і Кирилівки на бази відпочинку та готелі. Натомість ті, хто погодився, потрапили до Ростовської області РФ. Там їх розмістили у наметових містечках.

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