Він також додав, що окупаційна влада вже кілька днів вивозить документацію, очікуючи контрнаступу ЗСУ.

На тлі російської "евакуації", яку оголосили окупанти в Енергодарі, спостерігається певний ажіотаж.

Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов у коментарі "Новинам Приазов’я". Він розповів, що росіяни повивозили обладнання з медико-санітарної частини, комп’ютерну техніку, документацію, паспортний стіл, який вони розташували у приміщенні ЦНАПу.

"Не працює інтернет стаціонарний, який був раніше, не працюють продовольчі магазини, аптеки. Ажіотаж по певних категоріях продуктів і засобів першої необхідності. АЗС та банкомати також порожні", – розповів про ситуацію Орлов.

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Мер додав, що окупаційна влада вже кілька днів поспіль вивозить документацію, очікуючи контрнаступу ЗСУ.

Ситуація в Запорізькій області

Нещодавно так звана "влада" окупованої частини Запорізької області заявила про евакуацію мешканців низки населених пунктів, розташованих поблизу лінії фронту.

В МАГАТЕ підтвердили початок евакуації жителів Енергодара, де мешкає більша частина персоналу захопленої військами РФ Запорізької АЕС.

За даними Генерального штабу, з окупованої частини Запорізької області росіяни вивозять колаборантів, так звану народну міліцію та їхні родини.

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