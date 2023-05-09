На тлі російської "евакуації", яку оголосили окупанти в Енергодарі, спостерігається певний ажіотаж.
Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов у коментарі "Новинам Приазов’я". Він розповів, що росіяни повивозили обладнання з медико-санітарної частини, комп’ютерну техніку, документацію, паспортний стіл, який вони розташували у приміщенні ЦНАПу.
"Не працює інтернет стаціонарний, який був раніше, не працюють продовольчі магазини, аптеки. Ажіотаж по певних категоріях продуктів і засобів першої необхідності. АЗС та банкомати також порожні", – розповів про ситуацію Орлов.
Мер додав, що окупаційна влада вже кілька днів поспіль вивозить документацію, очікуючи контрнаступу ЗСУ.
Ситуація в Запорізькій області
Нещодавно так звана "влада" окупованої частини Запорізької області заявила про евакуацію мешканців низки населених пунктів, розташованих поблизу лінії фронту.
В МАГАТЕ підтвердили початок евакуації жителів Енергодара, де мешкає більша частина персоналу захопленої військами РФ Запорізької АЕС.
За даними Генерального штабу, з окупованої частини Запорізької області росіяни вивозять колаборантів, так звану народну міліцію та їхні родини.