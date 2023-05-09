Російські окупанти вивозять людей до Бердянська.

У Запорізькій області окупанти продовжують евакуацію населення, але залишають на робочих місцях лікарів. Люди неохоче залишають свої домівки.

Як повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України, 8 травня російські окупанти розпочали вивезення з міста Кам’янка-Дніпровська Запорізької області дітей дошкільного та шкільного віку разом з батьками, а також освітян та інших працівників бюджетної сфери.

Зазначається, що охочих виявилось небагато. При цьому вказано, що людей вивозять до Бердянська.

Відео дня

"Водночас усіх медичних працівників місцевої лікарні викликано на роботу", - зазначають у штабі.

Ситуація в Запорізькій області - останні новини

Побоюючись контрнаступу української армії російські загарбники почали тікати з окупованих районів Запорізької області. При цьому, окупаційна влада деяких районів оголосила про так звану евакуацію місцевого населення.

Зокрема, 5 травня гауляйтер захопленої російськими терористами частини Запорізької області Євген Балицький повідомив про евакуацію людей з десятків прифронтових населених пунктів, зокрема Токмака, Енергодара, Пологів, Василівки тощо. Також відомо про підготовку окупантів до евакуації й на захопленій частині Херсонщини.

Українські захисники вважають, що росіяни "евакуюють" цивільних, щоб згодом використати їх у якості "живого щита".

Вас також можуть зацікавити новини: