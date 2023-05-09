У Запорізькій області окупанти продовжують евакуацію населення, але залишають на робочих місцях лікарів. Люди неохоче залишають свої домівки.
Як повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України, 8 травня російські окупанти розпочали вивезення з міста Кам’янка-Дніпровська Запорізької області дітей дошкільного та шкільного віку разом з батьками, а також освітян та інших працівників бюджетної сфери.
Зазначається, що охочих виявилось небагато. При цьому вказано, що людей вивозять до Бердянська.
"Водночас усіх медичних працівників місцевої лікарні викликано на роботу", - зазначають у штабі.
Ситуація в Запорізькій області - останні новини
Побоюючись контрнаступу української армії російські загарбники почали тікати з окупованих районів Запорізької області. При цьому, окупаційна влада деяких районів оголосила про так звану евакуацію місцевого населення.
Зокрема, 5 травня гауляйтер захопленої російськими терористами частини Запорізької області Євген Балицький повідомив про евакуацію людей з десятків прифронтових населених пунктів, зокрема Токмака, Енергодара, Пологів, Василівки тощо. Також відомо про підготовку окупантів до евакуації й на захопленій частині Херсонщини.
Українські захисники вважають, що росіяни "евакуюють" цивільних, щоб згодом використати їх у якості "живого щита".