Водночас, російські загарбники побоюються, що на північно-східній частині лінії фронту українські війська можуть спробувати провести основні наступальні операції.

Російські загарбники, імовірно, прагнуть знову захопити місто Куп'янськ у Харківській області, який є логістичним вузлом.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки. Зокрема, з початку березня 2023 року важкі бойові дії продовжуються на ділянках лінії фронту Сватове-Кремінна на півночі Луганської області.

Як зазначає розвідка, Росія частково відновила контроль над ближніми підходами до міста Кремінна, яке перебувало під безпосередніми українськими атаками на початку року.

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"Місцями, Росія досягла успіху у просуванні до декількох кілометрів. Російські командири імовірно намагаються розширити зону безпеки на захід від лінії оборони, яку вони підготували на узвищах, та інтегрувати природну перешкоду річки Оскіл", - сказано в повідомленні.

У британській розвідці зазначають, що операційні плани Росії на північному сході наразі полягають у триманні оборони. "Командири напевно мають побоювання, що це один із секторів, де Україна може спробувати здійснити основні наступальні операції", - сказано в звіті.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, за даними аналітиків Інституту вивчення війни, російська армія істотно сповільнила свій наступ під Бахмутом й натомість сконцентрувала зусилля на розгортанні маневрів на інших напрямках, зокрема, в районі Авдіївки. В ISW зазначають, що активізація військ РФ на нових напрямках навряд чи сильно вплине не події на полі бою, оскільки в цілому російський наступ на сході України наближається до кульмінації.

Тим часом у Генштабі розповіли, що минулої доби, 22 березня, українські захисники відбили 83 ворожих атаки на східній ділянці фронту. Зокрема, ворог продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. На інших ділянках фронту росіяни обороняються.

А Збройні сили України вчора ліквідували 660 російських окупантів. Таким чином, загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали близько 168 тисяч 150 осіб.

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