Отримані дані ворог у подальшому використовував для завдання ударів по Куп’янському району.

На Харківщині затримано поплічницю ворога, яка передавала росіянам дані про переміщення Збройних сил України.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, жінці повідомлено про підозру у поширенні інформації про переміщення, рух, розташування ЗСУ (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

За даними слідства, жителька с. Гусинка Куп’янського району за допомогою месенджерів та у телефонних розмовах повідомляла представнику ЗС РФ інформацію про переміщення українських військ.

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Зазначається, що отримані дані ворог у подальшому використовував для завдання ударів по Куп’янщині.

"Правоохоронці затримали жінку. Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - розповіли прокурори.

Під час обшуку за місцем проживання підозрюваної виявлено мобільний телефон із доказами протиправної діяльності, а також російські рублі.

Затримання зрадників в колаборантів на Харківщині - деталі

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили ще одного ворожого поплічника на звільнених територіях Харківської області. Зловмисником виявився місцевий житель, який після захоплення частини регіону пішов на добровільну співпрацю з російськими загарбниками.

Коригувальник вогню окупантів по Харкову отримав 15 років за ґратами за звинуваченням у державній зраді. Також він збирав дані про місцезнаходження військової техніки та особового складу ЗСУ в Харкові та про їх переміщення по місту.

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