В Даний час ЗСУ намагаються стабілізувати ситуацію.

Російські військові прорвалися через українську оборону південніше Суджі в Курській області.

В даний час Сили оборони намагаються стабілізувати ситуацію, повідомив співрозмовник УП в одному з підрозділів у цьому районі Курщини. "Відбувся прорив (українського – УП) району блокування. Це територія, де наші підрозділи намагаються стримувати ворога, щоб не опинитися під загрозою часткового або повного оточення", - деталізував співрозмовник видання.

Військовий додав, що це сталося не раптово, а поступово й планомірно, оскільки ще до Нового року росіяни зайшли на Курилівку (село південніше Суджі), де одна з українських бригад залишила позиції. "Після цього противник накопичував сили й систематично проводив штурмові дії. Вчора та позавчора зробили ривок – ось і результат", - сказав військовий

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За словами джерела видання, в даний час Сили оборони намагаються стабілізувати ситуацію. "Зараз ми намагаємося стабілізувати ситуацію, щоб противник не міг остаточно закрити шляхи сполучення", - сказав він.

Ситуація на Курщині

Російські війська намагаються перебити українську логістику на Курщині, щоб у підсумку вибити Сили оборони України з цього регіону, сказав ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону Айдар Євген Дикий.

В даний час для ЗСУ найбільшою проблемою в Курській області є вогневий контроль ворога над всією логістикою українських військових.

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