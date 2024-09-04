Ворогам вдалося рушити вперед біля міста Вугледар, поділилися аналітики.

Російські загарбники у Донецькій області змогли просунутися вперед.

Супротивникам вдалося окупувати село Пречистівка, повідомили аналітики DeepState. За їхніми відомостями, вороги також рушили вперед біля села Водяне, яке знаходиться під містом Вугледар.

У DeepState також показали свіжу карту бойових дій, на якій зображено напрямки, у яких просунулися супротивники.

Відео дня

"Ворог окупував Пречистівку", - підкреслили аналітики.

Продовжується війна в Україні - що вже повідомлялося

Раніше низка експертів говорили, що влада РФ хоче захопити всю територію Донецької області. Українські воїни дають гідну відсіч росіянам, супротивники зазнають величезних втрат, але, попри це, "пруть" вперед та вже змогли окупувати низку населених пунктів.

Колишній німецький військовий чиновник, науковий співробітник Центру аналізу європейської політики Ніко Ланге вважає, що російський диктатор Володимир Путін применшує значення наступу українських військ у Курській області Росії і зберігає фокус на східній частині України.

Льотчик-інструктор і полковник Збройних сил України в запасі Роман Світан поділився думкою, що у росіян на фронті основне завдання - це не захоплення міста Покровськ у Донецькій області. Офіцер запасу зазначив, що цей населений пункт необхідний супротивнику, щоб виконати головне завдання - витіснити наш гарнізон з Вугледара, бо вуглегірський виступ для ворогів, "як кістка в горлі".

Вас також можуть зацікавити новини: