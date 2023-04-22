Росіяни перетворили колись квітуче українське місто на руїну.

Росіяни продовжують стирати з лиця земля українське місто Бахмут (Донецька область). Кадри, які вдалося зняти в одній з місцевих багатоповерхівок, жахають.

Відповідний ролик показав телеграм-канал "Реальная война". На відео палає багатоповерхівка, яку розніс вщент ворог з артилерії.

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Ситуація в Бахмуті - останні новини

Нагадаємо, що місто Бахмут - форпост української незламності. Це місто росіяни, попри активні штурми, не можуть взяти під контроль вже кілька місяців.

Вчора ввечері в Міноборони України зазначили, що там ситуація вкрай важка, проте захисники України продовжують тримати супротив та обороняти Бахмут.

Вже сьогодні у своєму звіті аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що найманцям ПВК "Вагнер" вдалося захопити залізничну станцію Бахмут-2 в центрі міста. Однак так звана "траса життя", яка важлива для ЗСУ, їм не скорилася.

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