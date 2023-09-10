Наразі основним завданням російських окупантів є охорона і оборона так званого Керченського мосту.

Російські окупанти тримають свої підводні човни в бухтах, оскільки там для них більш-менш безпечно. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-Морських Сил Збройних Сил України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук.

"Їхнім основним завданням зараз є охорона і оборона так званого Керченського мосту. Вони зосередили здебільшого свої зусилля саме на цьому об'єкті. Зараз там шість кораблів прикордонної служби та чотири катери. Тобто десять одиниць", - заявив він.

Також, як зазначив Плетенчук, в Азовському морі окупанти тримають один корабель, а в акваторії Чорного моря - десять.

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За його словами, наразі російські підводні човни перебувають у пунктах базування, "там вони можуть почуватися більш-менш захищено".

"Це навіть показово, що ми змогли загнати ворожі одиниці в бухти, де вони зараз перебувають частіше, ніж у морі, частіше, ніж раніше. Але вони продовжують виконувати навчально-бойові завдання, завдання з охорони акваторії, оборони пунктів постійної дислокації", - сказав речник.

Атаки на Кримський міст

Як повідомляв УНІАН, раніше Плетенчук розповів, що потрібно зробити росіянам, щоб захистити на 100% Керченській міст від атак. Він зазначив, що противник зараз намагається перекрити боновими загородженнями та заслоном із прикордонних кораблів найбільш небезпечну, на їх думку, ділянку, але міст цей досить великий - довжина 19 км.

Крім того, за його словами, перекрити повністю підходи до мосту вони не можуть, тому що тоді вони мають перетворити море на озеро. Відповідно, їм це самим не вигідно, бо як вони тоді продовжуватимуть логістичне сполучення з іншими окупованими портами - Бердянськом та Маріуполем.

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