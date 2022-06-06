Тим часом у Лисичанську окупанти обстріляли пекарню, яка до останнього випікала хліб для містян.

Внаслідок ворожого обстрілу Привілля поранено місцеву жительку.

Про це у своєму Telegram повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Під час ворожого обстрілу Привілля зазнала поранень місцева жителька. До лікарні її доправили поліцейські", - розказав Гайдай.

Він додав, що російські військові штурмують Сєвєродонецьк, багато руйнувань у Гірській громаді. А ще росіяни обстріляли пекарню, яка до останнього випікала хліб для місцевих жителів.

"Більш серйозні руйнування в Гірській громаді. Це 16 будинків у Золотому, три – в Гірському. Також шість будинків зруйновано у Врубівці. Скільки у Сєвєродонецьку – порахувати важко, бо там точаться вуличні бої. Втім, Збройні сили України тримають оборону. У цьому пересвідчився і Глава держави, який вночі відвідав наші передові позиції на Луганщині", - повідомив він.

Гайдай також зазначив, що після ворожих обстрілів постраждала цивільна інфраструктура в районах Метьолкіного, Борівського, Устинівки, Тошківки. Із мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляні Золоте, Оріхове, Гірське, Врубівка.

Нагадаємо, на Слов’янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на продовженні наступальних дій в напрямку населеного пункту Слов’янськ. Із артилерії різного калібру ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Вірнопілля, Дібрівне, Нова Дмитрівка та Курулька.

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