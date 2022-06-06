Ймовірно, це результат роботи реактивних систем залпового вогню.

Вранці, 6 червня, жителів тимчасово окупованого Херсона розбудили вибухи. Характерні звуки було чутно у різних районах міста.

Про це повідомляє "Суспільне Херсон" у Telegram.

"У Херсоні чути вибухи", – йдеться у повідомленні. Жодних подробиць не зазначається.

Водночас місцеві Telegram-канали повідомляють, що вибухи могли доноситися із меж Херсонської та Миколаївської областей. Наразі там проходять артилерійські бої із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

"З боку Миколаєва постріли ствольної артилерії, а з боку Херсона в основному працює РСЗВ", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Херсонській області російські окупанти погрожують влаштувати пожежі у магазинах, власники яких відмовляються виставляти цінники у рублях та приймати російські гроші.

Також раніше стало відомо, що російські загарбники тимчасово передумали проводити псевдореферендум про "приєднання" окупованих територій Херсонщини до Російської Федерації.

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