Вранці, 6 червня, жителів тимчасово окупованого Херсона розбудили вибухи. Характерні звуки було чутно у різних районах міста.
Про це повідомляє "Суспільне Херсон" у Telegram.
"У Херсоні чути вибухи", – йдеться у повідомленні. Жодних подробиць не зазначається.
Водночас місцеві Telegram-канали повідомляють, що вибухи могли доноситися із меж Херсонської та Миколаївської областей. Наразі там проходять артилерійські бої із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
"З боку Миколаєва постріли ствольної артилерії, а з боку Херсона в основному працює РСЗВ", – йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, у Херсонській області російські окупанти погрожують влаштувати пожежі у магазинах, власники яких відмовляються виставляти цінники у рублях та приймати російські гроші.
Також раніше стало відомо, що російські загарбники тимчасово передумали проводити псевдореферендум про "приєднання" окупованих територій Херсонщини до Російської Федерації.
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