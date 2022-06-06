Окупанти завдали ракетно-авіаційних ударів по Слов’янську, Лисичанську та Оріховому.

Ворог продовжує наступ в напрямку Слов'янська.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Слов’янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на продовженні наступальних дій в напрямку населеного пункту Слов’янськ. Із артилерії різного калібру ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Вірнопілля, Дібрівне, Нова Дмитрівка та Курулька.

На Донецькому напрямку підрозділи агресора здійснюють вогневе ураження позицій наших військ вздовж всієї лінії зіткнення. Ворог завдав ракетно-авіаційних ударів по Слов’янську, Лисичанську та Оріховому", - йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку окупанти ведуть активну оборону, основні зусилля зосереджують на утриманні зайнятих рубежів. З метою підвищення стійкості оборони ворог проводить додаткові заходи з інженерно-фортифікаційного обладнання позицій. Для сковування дій Сил оборони веде інтенсивні артилерійські і мінометні обстріли наших позицій. Крім того, ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Базилівка, Кутузівка та Петрівське.

Раніше в американському Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що російські війська, найімовірніше, розтратять свій наступальний потенціал у боях за Сєвєродонецьк. Але у російських військ навряд чи будуть сили, необхідні для захоплення значної території в Донецькій області після подальших втрат навколо Сєвєродонецька.

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