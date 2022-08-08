В ОК "Південь" розповіли, що окупанти роблять для власної евакуації з передової.

Російські окупанти, які протистоять українським захисникам на південному фронті, "йдуть з боїв трохи підбиті і морально, і фізично".

Про це розповіла начальниця прес-центру ОК "Південь" Наталя Гуменюк, яку цитують місцеві ЗМІ.

За її даними, росіяни давно виношують плани "вшитися" з півдня України.

"Ми вже говорили, що нас спочатку дивували такі дивні укріпні позиції, які ми знаходили там, де вони відступали. Що це такий за окоп глибиною в 50 см? Як там заховатися? Там не заховаєшся. Потім ми отримали інформацію перевірену і достовірну про те, що це окоп для легких уражень. Вони, вириваючи такий окоп, лягають туди спинами, підіймають руки-ноги, щоб отримати легке поранення і бути евакуйованим з поля бою. Це, власне, характеризує їх настрій", - пояснила Гуменюк.

Вона додала, що окупанти, розуміючи, що добровільно їм піти не дозволять, намагаються "вивести себе з ладу".

Також Гуменюк розповіла, що просування ворога на суші півдня України дуже ускладнене, тому російські війська зосередилися на артилерійських і авіаційних ударах.

Напередодні ввечері ЗСУ вдарили по двох ключових для ворога мостах у Херсонській області, а також знищили кілька ворожих баз з боєприпасами.

Крім того, вночі українські військові точково вдарили по окупованому Мелітополю з систем HIMARS. Вони знищили військову техніку ворога та понад 100 російських загарбників.