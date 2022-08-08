Також на півдні українські військові знищили кілька ворожих баз із боєприпасами.

Вночі українські військові "відпрацювали вогневий контроль", є результати та влучення зокрема по Антонівському та Каховському мостах.

Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

"Відпрацьовано той самий вогневий контроль, який ми тримали вже кілька діб, на цьому напрямку. Він має свої результати, він має влучення - достатньо поважні - як по Антонівському, так і по Каховському мостах", - зазначила вона.

За словами Гуменюк, також на півдні українські військові знищили кілька ворожих баз із боєприпасами.

"І ми уточнюємо, які саме з результатів наші, оскільки ми розуміємо, що рух спротиву на окупованих територіях достатньо потужний.

Про ураження Антовського моста в мережі повідомляли вчора, 7 серпня. Зазначалося, що на мосту знаходилася техніка для його ремонту після попередніх влучень, яка загорілася в результаті успішної роботи HIMARS.

Тоді ж з'явилася інформація про вибухи в районі мосту біля Каховської ГЕС, який також з'єднує два береги Дніпра. Офіційних підтверджень не було.

Нагадаємо, Збройні сили України в ніч на 27 липня завдали точкових ударів по Антонівському мосту, який знаходиться біля захопленого росіянами Херсона.

ЗСУ не знищили міст, але були зруйновані логістичні та транспортні шляхи окупантів.

31 липня стало відомо, що загарбники почали ремонтувати Антонівський міст. Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив, що окупанти просто накривають плитами пошкоджені ділянки споруди.

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