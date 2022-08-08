Зараз російські війська намагаються підтягувати резерви з окупованого Криму, але в основному перерозподіляють те, що вже було завезено.

Ворог деморалізований через відсутність логістичного забезпечення на півдні України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомила начальник об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, просування ворога на суші півдня України дуже ускладнене, тому російські війська зосередилися на артилерійських і авіаційних ударах.

"Ми маємо орієнтири, де саме накопичена жива сила та техніка ворога на тимчасово окупованих територіях. Ворог наразі деморалізований через позбавлення логістичного забезпечення та фізичну неможливість воювати", - зазначила вона.

За її словами, у ворога залишається не так багато альтернатив, тож вони намагаються підтягувати резерви з окупованого Криму, але здебільшого вони маніпулюють та розподіляють те, що вже завезено, з метою майбутнього ударного застосування.

Гуменюк також розповіла, що на сьогодні в Чорному морі перебуває на постійній основі близько 10 одиниць корабельно-катерного складу російських сил, на бойовому чергуванні вони мають 4 носії ракет типу "Калібр" та один-два великих десантних кораблі. Сьогодні вранці з одного із таких підводних носіїв була спроба атакувати Україну ракетами, які збила наша ППО.

За її інформацією, функціонування зернових коридорів здійснюється за планом і під контролем координаційного центру. Проблем або провокацій поки не виявлено, проте Україна готова до подібних ситуацій.

Напередодні ввечері ЗСУ вдарили по двох ключових для ворога мостах у Херсонській області, а також знищили кілька ворожих баз з боєприпасами.

Крім того, вночі українські військові точково вдарили по окупованому Мелітополю з систем HIMARS. Вони знищили військову техніку ворога та понад 100 російських загарбників.