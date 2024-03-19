Оператори РУБПАК 12-ої бригади "Азов" зруйнували ворожі плани.

Росіяни спробували забрати в районі Кремінної підбитий український Leopard 2A5, а вірніше, його шведський варіант Stridsvagn-122, з поля бою, але, натомість, втратили свої два тягачі.

Бригада "Азов" показала, як "евакуація" виглядала зблизька.

"Одразу дві ворожі броньовані ремонтно-евакуаційні машини намагались вивезти з поля бою український танк поблизу Тернів. Оператори РУБПАК 12-ої бригади "Азов" зруйнували ворожі плани. FPV-дрони зупинили обидві ворожі БРЕМ точними влучаннями у моторні відсіки", - сказано у повідомленні.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Триває повномасштабна війна, і втрати Росії в Україні на сьогодні перескочили чергову психологічну позначку.

Упродовж доби ліквідовано ще 840 супротивників, і тепер загальні ворожі втрати у живій силі становлять приблизно 432 390 окупантів, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.. За його відомостями, брухтом стали ще 35 бойових броньованих машин загарбників, 10 танків, 30 артилерійських систем та один засіб протиповітряної оборони.

Сили оборони продовжують утримувати плацдарм в районі населеного пункту Кринки на лівому березі Херсонської області.

"Робота ворога дуже насичена і на правому березі, і на лівому. На лівому ворог намагається вибивати наші підрозділи, але продовжують економити бронетехніку. Ті штурми, що вони провели минулої доби, знову завдали втрат ворогу до 70% складу штурмових груп", – сказала керівниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

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